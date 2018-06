Svenska ord inlånade till engelskan

Posted on by Karl-Erik Tallmo

Smorgasbord och ombudsman är ju rätt kända svenska ord som lånats in i engelskan. Men det finns fler. Jag gjorde en sökning i min datorversion av Oxford English Dictionary, som omfattar mer än 600 000 ord. Söker man bara på Sw eller Swedish i fältet ”etymologies”, så hittar man mer än 3 000 ord. Men detta är oftast inte ord som lånats direkt från svenskan utan som kanske kommer från tyska men som också finns i svenska. En lite noggrannare genomgång resulterade i följande 23:

boat-axe: kanske snarast ett översättningslån, av båtyxa.

fartlek: ett ord som torde väcka besynnerliga associationer hos en engelsktalande, men som defineras så: ”A method of training for middle- and long-distance running”.

gleen: av sv. dialektala ”glena”, ”A gleam of light; a warm blaze of sunlight.”

glögg och gravlax kräver kanske ingen förklaring.

gyttja: ”A sediment which is typically black, rich in organic matter, and deposited in productive lakes.”

isblink: ”A luminous appearance on the horizon, caused by the reflection of light from ice.”

kolm: ”variety of cannel coal occurring locally as lenticles in Swedish alum shales”. Ett radioaktivt, kolhaltigt ämne, skriver SAOB och hänvisar lustigt nog till engelskans ”culm”. Så vem var först?

kraft: ett generifierat varumärke (melittaord) om papper framställt på visst sätt.

lek, lekking: tycks ha lånats in för att beskriva fåglars parningslek.

lingonberry, ombudsman, orienteering kräver nog ingen vidare förklaring.

polska: dansen alltså, som förresten inte är detsamma som polka.

raggare: tycks främst användas om svenska förhållanden; dock böjs det ”one raggare”, ”two raggares”. RIKSDAG finns också men främst för att beskriva parlamentariska företeelser i Sverige.

ripa: fågeln kallas dock också ”rype”.

rutabaga: av rotebagge, dvs kålrot.

rya: ”A Scandinavian type of knotted pile rug.”

smorgasbord är ju välkänt. Första belägget i OED var dock felstavat: ”In every house-hold … before sitting down to dinner an appetizer, or smörgos-brod, is partaken of.” (Figaro 26 jan. 1893.)

snus används tydligen ibland istället för snuff.

tappen: en något udda fackterm, som förklaras så: ”The plug by which the rectum of a bear is closed during hibernation.”

tungsten: har vi själva övergivit som beteckning på volfram.

yrast: ett märkligt ord som lånats in i kärnfysiken för atomkärnors spinn vid lägsta energinivå. Av svenska ”yr”. (Vet inte hur man tänkte, atomkärnan mår kanske lite illa och orkar inte snurra lika häftigt längre …)

