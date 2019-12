Ekivoka homonymer

Posted on by Karl-Erik Tallmo

När man studerar frågan om vetenskaplig konsensus (samstämmighet), råkar man ofta på det engelska ordet unequivocal (tonvikten ligger på i), vilket betyder att något är ‘otvetydigt’, dvs. ‘säkert’. Motsatsen är förstås equivocal, vilket betyder ‘tvetydig’, släkt med svenskans ekivok. Det hörs att det i grunden är samma ord, från senlatinets aequivocus.

Men aequi (aequus) betyder ju ‘lika’ och finns i ord som ekvidistant t.ex., som betyder att några åsyftade saker befinner sig på lika avstånd. Vocus kommer av vocare som betyder ‘kalla’, ‘ropa’ eller ‘[be]nämna’. Equivocal borde alltså egentligen kunna betyda ‘samstämmig’; detsamma som konsensus.

På engelska finns en föråldrad användning av equivocal som då betyder ‘homonym’, alltså likalydande ord med flera betydelser. John Wilkins skrev t.ex. 1668 i sin ”An Essay towards a Real Character, and a Philosophical Language”: ”Great variety of Equivocals. So the word Bill signifies both a Weapon, a Bird’s Beak, and a written Scroul.”

Även i svenskan kunde en ekivok innebära en homonym: ”ord l. uttr. som har dubbelmening l. kan tydas på olika sätt”, står det i SAOB, som dock inte har några belägg för detta bruk efter 1888. Elof Hellquist har i sin etymologi den tidigare betydelsen ‘likalydande’.

Hur kunde då lika bli tve-? Kanske har det homonyma och dubbeltydiga bruket under årens lopp alltmer utnyttjats för att komma med slippriga antydningar, så att ordet kommit att skifta betydelse. Svenskans tvetydig (och tvåtydig) har också ändrats en aning i betydelse, från att helt enkelt innebära ‘dubbeltydig’ till att betyda ‘tvivelaktig’, ‘oanständig’.

Det svenska ekivok kan för det mesta inte översättas till engelska med equivocal. Som värst kan det om en person innebära ”doubtful in character or reputation” (Oxford English Dictionary), men det har inte någon självklar betydelse av att något är oanständigt. För den innebörden föreslår min ordbok i stället indecent eller rent av det franska lånordet risqué.

Varför det svenska ordet skiftat mer i betydelse än det engelska kan man fundera över.



