Viralt: Båtar med flyktingar

I höst har det cirkulerat bilder på båtar med tusentals människor som trängs på alla tänkbara ytor, människor som försöker klättra upp på båtarna för att komma med osv. Bilderna påstås vara tagna under andra världskriget och ska visa européer som försöker fly till Nordafrika. Tanken med att dessa bilder sprids är uppenbarligen att vi inte ska glömma hur det var när människor från vår egen världsdel tvingades fly.

Och det kan ju vara nyttigt att ha i åtanke. Fast bilderna visar inte det som påstås. De är tagna 1991, när människor flydde från Albanien till Italien.

New York Times skrev om albanska flyktingar redan i mars, men det troligaste är att de här bilderna är från augusti 1991. Europarådet skrev i en rapport 27 januari 1992 (Doc. 6555):

23. During the first days of August 1991 thousands of Albanians reached the western port of Durres and the southern port of Vlora, in the hope of going on board ships that would take them to Italy.

24. The Albanian authorities tried in vain to prevent its citizens from leaving the country by putting the ports under military control and halting passenger trains.

25. On 8 August 1991 an estimated 10 000 Albanian nationals aboard several ships forced their way into the port of Bari in the south-east of Italy and approximately 1 000 into the port of Otranto. Moreover, 675 Albanians aboard two other ships who tried unsuccessfully to land at ports in Sicily, were diverged to Malta and later returned to Albania.