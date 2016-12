SS-officeren Kurt Gersteins möte med Göran von Otter

Posted on by Karl-Erik Tallmo

(Denna korta text är egentligen en lång bildtext som hör till min artikel från i höstas apropå debatten om Jan Guillou och vad svenskarna visste om utrotningslägren. Här har texten om Gerstein och von Otter brutits loss för att jag lättare ska kunna länka till den. Givetvis borde jag skriva något betydligt utförligare om detta någon gång.)

Bilden visar ett avsnitt ur den engelska översättningen (se länk ) av den s.k. Gersteinrapporten från Nürnbergrättegångarna.

SS-officeren Kurt Gerstein hade den 19 augusti 1942 varit på inspektionsbesök i lägren Belzec och Treblinka i Polen och fått se hur tusentals judar gasades ihjäl, hur de piskades, hur deras tillhörigheter stals osv. I Warszawa stötte han på den svenske diplomaten Göran von Otter, när de båda letade efter sovplats på tåget till Berlin.

Gerstein berättade för von Otter om vad han varit med om de senaste dagarna och önskade att detta skulle rapporteras till den svenska regeringen och vidare till de allierade. Det är inte helt klarlagt hur mycket som nådde fram, men Gerstein meddelade vid Nürnbergrättegångarna att von Otter senare sagt honom att han rapporterat saken till Sveriges regering, ”a report which, according to him, had a strong influence on the relations between Sweden and Germany”.

Göran von Otter berättade om mötet med Gerstein i ett svenskt radioprogram den 19 augusti 1963, gjort av Günther Stiel, med titeln ”Hör rösten av en som ropar i öknen”. Enligt programmet belades von Otters uppgifter med sekretess. Här finns ett kort ljudklipp med von Otter.

Not: Jag undrar hur mycket von Otter hade att göra med de svenska affärsmän som också försökte få ut information om vad som pågick i Polen i början av 1940-talet. Se denna artikel i SvD: ”Svenska direktörer var hemliga kurirer”.

