19 konstiga och/eller bra versioner av kända låtar

Under sensommaren och hösten 2014 länkade jag då och då på Facebook till en del s.k. cover-versioner av kända låtar. Det är antingen väldigt bra versioner eller också är de lite besynnerliga eller både bra och besynnerliga på samma gång. Det blev 19 stycken. Här är de, utan någon rangordning – mest går länkarna till Spotify men även till Youtube:

1) Leonard Cohens ”Suzanne”, här med Nina Simone.

2) ”Wild Thing” med Manfred Mann från den rätt underliga EP:n ”Instrumental Assassination”.

3) Jimi Hendrix’ ”Purple Haze”, här med Frank Zappa.

4) Peter Sellers version av ”A Hard Day’s Night”.

5) Dolly Partons ”Jolene” med The White Stripes.

6) Jimi Hendrix’ ”If 6 Was 9” med Axiom Funk (Bootsy Collins och Nick Skopelitis m.fl.).

7) Neil Diamonds ”I’m A Believer”, mest känd med The Monkees, här med Robert Wyatt.

8) Led Zeppelin på kazoo: ”Whole Lotta Love” med Temple City Kazoo Orchestra.

9) Tysk barbershop med engelsk låt på franska. ”Stormy Weather” (Quand il pleut) med Comedian Harmonists.

10) Cole Porters ”Let’s Do It”, med Noel Coward.

11) ”Ticket To Ride” med Jeanne Lee. Cathy Berberian får ni här på köpet.

12) Barry Gordys och Janie Bradfords ”Money”, här med Flying Lizards, annars mest känd i Beatles tappning. Bonus: Barry Strongs version.

13) Jimi Hendrix’ version av Dylans ”All Along The Watchtower”.

14) Sonny Bonos ”The Beat Goes On” med Buddy Rich (och hans dotter Cathy på sång).

15) Carlos Santana med Joe Zawinuls ”In A Silent Way” (Miles Davis version är nog annars den mest kända).

16) ”My Favorite Things” ur Sound of Music med John Coltrane. Han gjorde många inspelningar av den, här en från skivan Selflessness.

17) Stephen Stills ”For what it’s worth” med Sergio Mendes Brasil ’66 (Karen Philipp, sång)

18) Michel Petrucciani i Billy Strayhorns ”Take the A-Train”.

19) Buddy Hollys ”Not Fade Away” med Eric Hine.

